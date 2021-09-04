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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Miguel Crespo, İstanbul'a geliyor
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Futbol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Miguel Crespo, İstanbul'a geliyor

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Miguel Crespo, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Estoril Praha forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

Açıklama | Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir.

Miguel Crespo kimdir?

Firense altyapısından yetişen ve sırasıyla Neves, Merelinense ve Braga'da top koşturan Miguel Crespo, 2019 yılından beri Estoril Praia'da forma giyiyor.

Lyon doğumlu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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