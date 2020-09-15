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Süleyman ARAT
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'den Tisserand’a 4 yılda 4.8 milyon euro

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'den Tisserand’a 4 yılda 4.8 milyon euro
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Demokratik Kongolu futbolcu, Wolfsburg’da aldığı paranın aynısına razı oldu.

Fenerbahçe’nin önceki gün İstanbul’a getirdiği Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı lacivertli yöneticilerle son kez pazarlık masasına oturdu ve kesin anlaşma sağlandı.

Wolfsburg’dan transfer edilen 27 yaşında ve 1.90 metre boyundaki savunmacı için 2 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak olan Tisserand da her sezon için 1 milyon 200 bin Euro garanti para alacak. Wolfsburg’da aldığı paranın aynısına imza atmayı kabul eden Tisserand’ın bugün sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

Wolfsburg, Tisserand’ı 2018 yılında 7 milyon Euro’ya Ingolstadt’dan almıştı.

MURiÇ DE KONTROLDEN GEÇTi

Öte yandan, Lazio’ya satılan Vedat Muriç, dün Roma’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı.

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