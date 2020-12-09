Son dakika haberi | Fenerbahçe'den TFF'ye 'hakemlere destek' cevabı! Alper Pirşen konuştu

Yapılan açıklamanın çok ortaya olduğunu belirterek sözlerine başlayan Pirşen, "Yapılan açıklama çok ortaya yapılmış. Doğrudan Fenerbahçe'ye mesaj yok. TFF'nin pozitif bir görüş belirttiğini görüyoruz. Önerileri not ettik, kulüplerle işbirliği yapmaya hazırız diyorlar. Ama kelimesinden sonraki cümlelere odaklandık. Biz işbirliği çağrısını olumlu bulduk. Bu iş havada kalmasın. Basit bir çağrı olarak kalmasın. Başkanımızın fikirleri gibi diğer kulüpler de fikirler sunsun.

"TFF'YE YAZI YOLLAMAK ÜZEREYİZ"

Ertelenebilecek bir durum değil bu. Hızlı çözülmesi gerekiyor. Hemen bu hafta randevu alınsın. Yuvarlak bir masa etrafında TFF ve kulüpler konuşsun. TFF'ye yazı yollamak üzereyiz. TFF'nin hakem camiası ve MHK'nin işleyişiyle ilgili sorularımızı cevaplaması, bize doğrusunu izah etmeleri gerekiyor. Önemli bir gerekçe göstermedikleri noktada eleştirilerimizi dikkate almalılar. Hakem camiasıyla çok sayıda açıklama yapıldı" dedi.

"FENERBAHÇE KONUŞTUĞUNDA CİDDİYE ALINIYOR"

TFF'nin neden daha önce açıklama yapmadığını ifade eden Pirşen, "İçerik bize yöneltilmese de manidar bulduk. Fenerbahçe konuştuğunda ciddiye alınıyor. Demek ki biz söyledikten sonra cevap veriyorlar. Bu bizim için önemli bir geri bildirim oldu. Böyle bir açıklama yapılabiliyordu madem, TFF daha önce dile getirdiğimiz noktalarda bir açıklama yapmadı? Bu da soru işareti olarak kafımızda kaldı. Maalesef geç gelen açıklama yüzünden testi kırılmış oldu. İki tarafın da memnun olmadığı bir maç ortaya çıktı. Hakem töhmet altında kaldı. Daha önce engellenebilirdi. Bu metinleri ele alan kalemler daha hızlı refleks göstermeleri. TFF'den beklentimiz, hakem ve MHK ile ilgili önerilerimizi dinleyecekleri bir toplantı organize etmeleri. Bu konuyla ilgili girişim yapmak üzereyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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