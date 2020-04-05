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Futbol
Haber Giriş: 05.04.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den sürpriz Mehmet Ekici kararı!

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Fenerbahçe'den sürpriz Mehmet Ekici kararı!
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Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sürprizi yaşanıyor... Sarı Lacivertli kulüpte yönetim tecrübeli futbolcu ile yola devam etme kararı aldı. Ekici’nin bu teklife bir hayli sıcak baktığı, “Bana kucak açan Fenerbahçe’ye henüz borcumu ödemedim” diyerek kalmak istediği belirtildi.

Geçen sezonun başında talihsiz bir şekilde sakatlanan yeni sezonda ise TFF’ye bildirilen listeye alınmayıp, devre arasında gönderilmesi gündeme gelen Mehmet Ekici, şimdi gözdeler arasına girdi.

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan gurbetçi oyuncuyu elde tutmak isteyen yönetim, şimdiden bu futbolcusu ile anlaşma kararı aldı.

Ekici’nin bu teklife bir hayli sıcak baktığı, “Bana kucak açan Fenerbahçe’ye henüz borcumu ödemedim” diyerek kalmak istediği belirtildi. (Fanatik)

 

Fenerbahçeden sürpriz Mehmet Ekici kararı

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