Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sağlık durumları hakkında açıklama!
Fenerbahçe, Helsinki maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sakatlık durumları hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanan Helsinki mücadelesinde sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
İrfan Can'ın 1 hafta, Novak'ın ise 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’ları çekilmiştir.
Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.