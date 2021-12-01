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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için yeni açıklama!

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Göztepe
Son Dakika Haberi... Fenerbahçeden İrfan Can Kahveci için yeni açıklama

Fenerbahçe, Göztepe maçında İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasında yaşananlarla ilgili resmi siteden açıklama yayınladı.

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İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerine ilişkin görüşlerimizi Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan bugün yaptığı açıklamalarla değerlendirmişti.

Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler, Genel Sekreterimizin Kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir.

Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir ‘saldırı’ niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir.

Maç içerisinde yaşanan ve koridorda devam eden sataşmalardan doğan ikili diyaloğun sonunda yaşananlar futbol sahalarında hemen her hafta karşılaştığımız diyaloglardan farklı değildir.

Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK’ya sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci’ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyor;

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Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Göztepe

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