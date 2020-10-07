Son dakika haberi | Fenerbahçe’den 8.5 milyon euro kâr

18 oyuncu transfer edip 21 isimle vedalaşan Kanarya 23,1 milyon Euro bonservis elde ederken, 14,6 milyon Euro harcama yaptı.

Fenerbahçe yaz transfer döneminde takıma katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosunu açıklarken, kulübün 8.5 milyon Euro kâr ettiğini duyurdu. Sarı lacivertliler yeni sezon yapılanması kapsamında 18 oyuncu transfer edildiğini, 10’u kiralık olarak 21 oyuncunun takımdan ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon Euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon Euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon Euro transfer karı elde edilmiştir.

LİMİTLER DAHİLİNDE TAKVİYE OYUNCU

Garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon Euro olmuş, vergiler dahil bütçemiz 56 milyon Euro şeklinde gerçekleşmiştir. Transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır.”