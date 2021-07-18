Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de yeni kaptan kim olacak? Vitor Pereira'nın kafasındaki isim...

Spor servisi / Süleyman ARAT - Son 20 yıldır Ümit Özat, Alex de Souza, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu gibi baskın karakterli futbolcuların kaptanlık yaptığı Fenerbahçe’de, yeni dönemde 1. kaptanın kim olacağı büyük merak konusu oldu.

Gökhan Gönül’ün takımdan ayrılmasının ardından henüz açıklanmayan yeni kaptan için teknik direktör Vitor Pereira bir portre çizdi ancak isim vermedi.

Portekizli çalıştırıcı, “Kaptan olacak futbolcunun mutlaka güçlü bir karaktere sahip olmasını isterim. Sahada teknik ekibe yardımcı olan, kulübün büyüklüğünü hissedebilen ve bu büyüklüğü arkadaşlarına da hissettiren bir futbolcu olmalı. Ben seçeceğim kaptanda bu özellikleri ararım” demişti. Portekizli teknik direktörün çizdiği bu portreye göre yeni sezonda Fenerbahçe Futbol Takımı 1. Kaptanlığı için, gerekçeleriyle birlikte şu futbolcular ön plana çıkıyor.

Luiz Gustavo takımın doğal lideri

LUiZ GUSTAVO: Takımın doğal lideri ve sözü en çok dinlenen adamı olan Brezilyalı futbolcu, Topuk Yaylası’nda Rumen ekibi Csikszereda ile oynanan maçın ikinci yarısına kaptan çıktı

Dünya yıldızı Mesut saha içi lideri olabilir

MESUT ÖZiL: Yeni sezonda kendisinden çok büyük şeyler beklenen dünya yıldızı Mesut Özil’e, 10 numaralı formadan sonra kaptanlık da verilerek saha içi liderliği tescillenmek istenebilir

Ozan Tufan yeterli tecrübeyi kazandı

OZAN TUFAN: 6 sene önce, çocuk sayılacak yaşta Pereira’nın öğrencisi olan Ozan, daha önce Alanyaspor’da ve zaman zaman Fenerbahçe’de defalarca kaptanlık yaptı.

Caner takımın en eskisi ve camiayı iyi biliyor

CANER ERKiN: Takımın en eskisi ve camiayı en iyi bilen futbolcu. Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Bazen tepki çeken davranışlarını dizginlemek için kaptanlık sorumluluğu verilebilir.

Sosa’nın kariyerinde önemli takımlar var

JOSE SOSA: Bayern Münih, Napoli, Milan, Beşiktaş, Trabzonspor geçmişi bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu, Türkiye’de daha önce de üstlendiği kaptanlık görevini tekrar alabilir.

Altay, Ankaragücü’nde de kaptandı

ALTAY BAYINDIR: Ankaragücü’nde genç yaşına rağmen başarıyla kaptanlık yapan Altay, Fenerbahçe’nin en genç kaptanı olabilir. 1. kaptan olmasa bile 2 veya 3. kaptanlık verilme olasılığı var.

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