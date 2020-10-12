Son dakika haberi | Fenerbahçe'de yeni dönem! Erol Bulut ilk kez uyguladı

İstanbul maçının tamamında Gustavo’yu tek ön libero oynatıp, yanında üç ofansif orta saha Mert Hakan, Sosa ve Sinan’a görev veren Bulut, Cisse ve Ademi’yi de çift santrfor olarak görevlendirdi. Milli takımlara giden Ozan, Thiam, Pelkas, Valencia ve Samatta, dönüşlerinde bu sisteme dahil edilecek.

Süper Lig’e verilen milli takım arasından yararlanarak Samadıra’ya kapanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında takımına oynatmak istediği futbolun ipuçlarını verdi... 3-2 kazanılan karşılaşmadan çıkan sonuç; sarı lacivertli takım bundan böyle iç saha maçlarında tek ön libero ve çift santrforla ‘hücum futbolu’ oynayacak... İstanbulspor karşısında dörtlü savunmanın önünde Luiz Gustavo’yu tek ön libero olarak oynatan Erol Bulut, Brezilyalı futbolcunun yanında üç ofansif orta saha oyuncusu; Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve Sinan Gümüş’e görev verdi. Forvette ise 90 dakikanın tamamında Papiss Cisse-Kemal Ademi ikilisi çift santrfor olarak forma giydi.

Ofansif yönleri daha ağır basıyor

Çift santrforlu düzene geçilmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin iç saha maçlarındaki 4-2-3-1 dizilişi son bulacak. Erol Bulut, İstanbulspor maçında takımı değişmeli olarak 4-1-2-1-2 ve 4-1-3-2 dizilişleriyle oynatırken, tek ön libero ve çift santrfordan hiçbir şekilde vazgeçmedi. Milli takımlara giden as futbolcuların dönüşünden sonra Ozan Tufan, Thiam, Pelkas ve Valencia, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyen orta saha üçlüsü ile birlikte iç saha maçlarında Gustavo’nun yanında dönüşümlü olarak görev yapacak. Bulut’un bu tercihinde mevcut kadroda bulunan orta saha oyuncularının büyük bölümünün ofansif yönlerinin güçlü olması ve takımın birinci santrforu Samatta’nın yanında oynayacak Cisse ile Ademi’nin top saklayabilen forvetler olması önemli rol oynadı.

Milli takım araları çok faydalı

Erol Bulut’u hücum futboluna yönelten bir başka faktör ise Fenerbahçe’nin gelenekleri ve taraftarların isteği... Bu arada genç teknik adamın milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı her açıdan olumlu bulduğu öğrenildi. Özellikle Fenerbahçe gibi yeni baştan kurulan takımlarda oyun sisteminin oturması ve uyum sorununun aşılması için bu tip araların iyi geldiğini savunan Bulut, aynı zamanda sakat oyuncuların iyileşmesi için gereken zamanın da bu sayede kazanıldığını ifade ediyor. Erol Bulut, mevcut milli arasının ardından oynanacak üç Süper Lig karşılaşmasını kayıpsız geçip, kasım ayının ikinci haftasında verilecek bir sonraki milli takım arasında kafasındaki Fenerbahçe’yi tam olarak oluşturacağı düşüncesinde.