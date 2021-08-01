Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Volkan Ballı'dan 'görev değişikliği' için ilk açıklama!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevlerinin son bulduğu belirtildi.

Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapan Volkan Ballı, bundan sonra futbol takımında değil, kulüp tarafında profesyonel bir görev alacağı belirtildi.

VOLKAN BALLI'DAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından ilk kez Hürriyet'e konuşan Ballı, "Samandıra'da görev yapmayacağım ama kulüp tarafında daha sonra çizgisi belli olacak bir görev alacağım. Görevime son verildiği doğru değil. Yalnızca Samandıra’da bizzat Başkan Ali Koç etkili ve yetkili olacağı için ben kulüp tarafında bilgi ve tecrübelerimi kulübüme sunacağım" ifadelerini kullandı.