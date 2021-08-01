MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Volkan Ballı'dan 'görev değişikliği' için ilk açıklama!
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Volkan Ballı'dan 'görev değişikliği' için ilk açıklama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Volkan Ballı'dan 'görev değişikliği' için ilk açıklama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Volkan Ballı'dan 'görev değişikliği' için ilk açıklama!

Fenerbahçe'de futbol takımındaki görevlerinden ayrıldığı ortaya çıkan Volkan Ballı, kulüpteki yeni pozisyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevlerinin son bulduğu belirtildi.

Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapan Volkan Ballı, bundan sonra futbol takımında değil, kulüp tarafında profesyonel bir görev alacağı belirtildi.

VOLKAN BALLI'DAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından ilk kez Hürriyet'e konuşan Ballı, "Samandıra'da görev yapmayacağım ama kulüp tarafında daha sonra çizgisi belli olacak bir görev alacağım. Görevime son verildiği doğru değil. Yalnızca Samandıra’da bizzat Başkan Ali Koç etkili ve yetkili olacağı için ben kulüp tarafında bilgi ve tecrübelerimi kulübüme sunacağım" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi