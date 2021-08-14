Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Min-Jae Kim kararı! Adana Demirspor maçında...

Fenerbahçe , teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan Jae-Min Kim'i Türkiye' ye getirmiş, ancak bir türlü imza açıklaması gelmemişti. Güney Koreli stoperle sözleşme yapılamamasının nedeni olarak Kim'in eski kulübünden olan alacakları gösterilmişti. Kim parasını alamadığından dolayı Bejing Gu oan ile fe sih işlemlerini yapama dığı için pazar günü geldiği İstanbul'da Sarı-Lacivertli ekiple yeni sözleşme imzalayamamıştı.

ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI 11'DE DÜŞÜNÜYOR

Beklenen haber dün geldi, Güney Koreli stoper Beijing Guoan ile sorunu çözdükten sonra Fenerbahçe'ye imza attı. Transferi Sarı-Lacivertli kulüp sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada Jae-Min Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin açıklaması resmi sitede aynı zamanda Kore dilinde de yayınlandı.

Fanatik'in haberine göre; Jae-Min Kim' in dün idmana katıldığı, korner çalışmasında da güzel bir kafa golü attığı öğrenildi. Hızı ve fizik yapısıyla beğeni alan 24 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Pereira'nın Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Beklentilerin aksine Portekizli hocanın Kim'i savunmanın solunda oynatacağı, sağda Tisserand, ortada da Szalai'ye görev vereceği bildirildi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA TANIŞTI

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