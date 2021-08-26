Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Helsinki galibiyeti yorumu! 'Savaşacağımızı biliyordum'

UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi 5-2 mağlup ederek gruplara katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Bugün kesinlikle karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Altyapımıza değinmek istiyorum. Arda 16, Muhammed 20, Fatih 18 yaşında. 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay var. Genç oyuncularımız güçlü ve kaliteli. O yüzden altyapımızı tebrik etmek istiyorum.

TAKIM RUHU GÖSTERDİLER

İkinci olarak tecrübeli oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Kalitelerini ortaya koyarak takım ruhu gösterdiler. Bugün gururluyum ve mutluyum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının, takımlarını grupta görmek haklıydı

VALENCIA'YI TEBRİK EDİYORUM

Valencia'yı da tebrik ediyorum. Sakatlıktan çıktı ve 3 gol attı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değildi

UMARIM EN İYİ ŞEKİLDE DÖNERLER

Birçok sakatlık ve benzeri problemlerle uğraşıyoruz. Canımız yandı ama bugün başrolü çok koşan ve mücadele eden oyuncular hak etti. Büyük bir takım ruhu ortaya koydular. Sakat olan oyuncular umarım en erken şekilde döne

SAVAŞACAĞIMIZI BİLİYORDUM

Taktikten çok takım ruhu yaratmak önemlidir. Taktik de önemlidir ama belirleyici olan takım ruhudur. Bugün de böyle olacağını biliyordum. Kulübümüz için, taraftarımız için çok savaşacağımızı ve çok mücadele edeceğimizi biliyordum

ŞANS BULMAYA DEVAM EDECEKLER

Kafasında ideal 11'i olan biri değilim. Tüm futbolculara şans vermeye çalışan biriyim. Gençler, genç oldukları için değil kaliteli oldukları için oynuyorlar. Biz onlara inanıyoruz. Böyle şanslar bulmaya devam edecekler ama çalışmayı da sürdürmeleri gerekiyor

HAK EDEREK KAZANMAYI BAŞARDIK

Helsinki organize bir takım. Molde ve Celtic gibi takımları yenmiş bir takım Helsinki. Gençlerle oynuyorlar. Bence biz de bu iki maçta hak ederek kazanmayı başardık.

KOLAY DEĞİL

Her gün yeni bir oyuncunun adını Fenerbahçe'yle görüyorum. Benim için önemli olan antrenman ve çalışmaktır. Enner de ve takımımda bunu görüyorum. Kolay değil, 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak, ben bu güçlü takım ruhunu görmek istiyorum ekibimde.