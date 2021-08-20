Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan basın toplantısında sürpriz! Genç oyuncularla...

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, golün sahibi Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler, basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

PEREIRA: 'SAHADA İKİ KARAKTER GÖRDÜM'

Genç oyuncularıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen Pereira, "Gururluyum, sahada iki karakter gördüm. Zor olmayan bir maçtı ama genç oyuncularımız kaliteli, karakterli görüntü sergilediler. Böylesine bir maçta çok iyi oynadılar. Hafta boyunca çok çalıştılar. Kendilerine inanıyorlar. Mami çok güzel bir gol attı, mutluyum. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Porto'nun alt yapısında 5 sene çalıştım. Arda Güler kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Aynı şekilde Muhammed için de bu sözlerim geçerli. Kendilerini geliştirirlerse, Türk futbolu için çok iyi futbolcular olacaklar" dedi.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: 'BEN FENERBAHÇELİ DOĞDUM'

Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Muhammed ise "Ben Fenerbahçeli doğdum. Hayallerim yıllarca forma giymek." şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER: 'BU SEFER OLMADI'

Oyuna 67. dakikada Novak'ın yerine dahil olan 16 yaşındaki Arda Güler ise "Hocama şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri frikikte topun başına geçmeyi çok istedim. Bu sefer olmadı ama bir dahakine olacak." ifadelerini kullandı.