Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Sörloth derken Cedric Bakambu sürprizi! Transferi...

Fenerbahçe'de santrfor bölgesi için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Serdar Dursun transferine karşın Mbwana Samatta'nın performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, gündemine Alexander Sörloth ve eski oyuncusu Vedat Muriqi'i gündeme almıştı.

SORLOTH İÇİN MÜJDE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Alexander Sörloth'un babası Goran, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulunmuştu.

Goran Sörloth, "Alexander futbol oynamak istiyor ve bunun için Leipzig'den ayrılmak istiyor. Bu işi oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor. Kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyor. Norveç Milli Takımı hakkında da birçok düşüncesi var. Transferle ilgili bir takım şeyler oluyor ve olacaktır. Durumu takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SARRI'NİN KARARI BEKLENİYORDU

Fenerbahçe'nin, transfer listesinde yer alan bir diğer isim Vedat Muriqi için ise Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den haber beklediği belirtiliyordu. Ali Koç yönetiminin, Serie A ekibine kiralama teklifinde bulunmak için hazırlık yaptığı kaydediliyordu.

YENİ ADAY BAKAMBU

Muriqi ve Sörloth gelişmelerinin ardından Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim ise Cedric Bakambu oldu.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe, 31 Aralık'ta Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesi bitecek olan Cedric Bakambu ile ilgileniyor.

Haberde; Guoan'ın Bakambu için bonservis konusunda yüksek beklentilere sahip olmadığı da vurgulandı.

YENİ TRANSFERİ TEBRİK ETMİŞTİ

30 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min Jae'yi sosyal medya hesabından tebrik etmişti.

Süper Lig'de daha önce 2014-2015 sezonunda Bursaspor forması giyen Kongolu golcü, 7.5 milyon euroya Villarreal'in yolunu tutmuştu. 2018 yılında ise 40 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Çin'e transfer olmuştu.

Geçen sezon Çin Ligi'nde 12 maça çıkan Bakambu, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.