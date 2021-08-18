Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de üçüncü forma tanıtıldı!

Fenerbahçe, bu sezon kullanacağı alternatif formayı tanıttı.

Global spor markası PUMA, aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu 10 Avrupa takımının üçüncü forma tasarımını yenilikçi ve modern bir anlayışla yeniden yorumladı. Yeni formalar, 18 Ağustos akşamı PUMA’nın global YouTube kanalında yayınlanan “THE SHOW” adlı dijital lansman etkinliğiyle tanıtıldı. Geçtiğimiz ay PUMA ile sponsorluk anlaşmasını duyuran Fenerbahçe Spor Kulübü, bu çapta bir global lansmanda yer alan ilk Türk takımı oldu.

PUMA’nın üçüncü forma tasarımına kattığı yeni yorum, ünlü futbol muhabiri Kelly Somers’ın sunumuyla gerçekleşen özel bir yayınla görücüye çıktı. “THE SHOW” adlı bu özel programda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yanı sıra AC Milan, Manchester City, Valencia C.F, Borussia Mönchengladbach, Olympique de Marseille ve PSV Eindhoven gibi dünya devlerinin formaları da tanıtıldı. Olivier Giroud, Fernandinho, Dimitri Payet gibi yıldız oyuncuların da boy gösterdiği yayında, Fenerbahçe’yi ise PUMA sporcusu İrfan Can Kahveci temsil etti.

PUMA’nın Fenerbahçe dahil 10 Avrupa takımı için tasarladığı üçüncü forma modelleri, futbol ve sokak giyimi modasını bir araya getiren yeni ve cesur bir dizayn anlayışıyla hazırlandı. Ense bölgesindeki logo yerleşimi, göğüsteki özel fontlu FENERBAHÇE yazısı ve tekrar eden arma deseniyle dikkat çeken forma, aynı zamanda üstün uyum ve hareket kabiliyeti sağlayan, sporcuları kuru ve rahat tutan PUMA dryCELL ısı regülasyon teknolojisi içeriyor. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kullanımı ve su / boya tüketimini azaltan Dope Dye adındaki çevre dostu üretim teknolojisiyle hem Fenerbahçe’nin, hem de PUMA’nın sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni üçüncü forma tasarımıyla ilgili şu yorumlarda bulundu:

“Bu sezon yepyeni bir serüvene başladığımız PUMA ile bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Dünyaca ünlü Kulüplerin yanında Fenerbahçemizin de böyle global bir etkinlikte yer almasından dolayı çok mutluyuz. Alışık olmadığımız yepyeni bir tarzda hazırlanan üçüncü formamız hem sahada hem de taraftarlarımızın günlük yaşamında rahatlıkla kullanılabileceği şekilde tasarlandı. İnanıyorum ki taraftarlarımız da bu formayı çok beğenecek ve yoğun bir ilgi gösterecek. Yeni sezonda üçüncü formamız da bize uğur getirsin.”

PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, yeni üçüncü forma tasarımıyla ilgili şu yorumlarda bulundu:

“PUMA Türkiye olarak Fenerbahçe’yi diğer büyük Avrupa takımlarının yanında görmekten çok mutluyuz. Diğer Avrupa takımlarında olduğu gibi, Fenerbahçe’nin üçüncü forma tasarımına da yenilikçi, sınırları zorlayan bir yaklaşım getirmek istedik. Geleneksel forma anlayışına meydan okuyan böylesine sıra dışı bir tasarımı, hak ettiği gibi sıra dışı bir lansman etkinliğiyle taçlandırdık. Fenerbahçe ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, bu büyük takımı global arenada hak ettiği yerlere taşımaya devam edecek.”



