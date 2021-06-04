Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de transferde Miha Zajc piyangosu!

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc için karar verildi.

NTV Spor'un haberine göre; Genoa, Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor.

Haberde; Serie A temsilcisinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı. Yönetimin bu teklifi kabul etmesi beklendiği kaydedildi.

Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı.

Miha Zajc, geçen sezon Genoa forması ile 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.