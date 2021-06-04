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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 20:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de transferde Miha Zajc piyangosu!

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de transferde Miha Zajc piyangosu!

Serie A ekiplerinden Genoa'nın, Miha Zajc'ın bonservisini almak için harekete geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc için karar verildi.

NTV Spor'un haberine göre; Genoa, Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor.

Haberde; Serie A temsilcisinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı. Yönetimin bu teklifi kabul etmesi beklendiği kaydedildi.

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Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı.

Miha Zajc, geçen sezon Genoa forması ile 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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