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GeriFutbol Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Tisserand kredisini bitirdi, ocak ayında transfer geliyor
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Tisserand kredisini bitirdi, ocak ayında transfer geliyor

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Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Tisserand kredisini bitirdi, ocak ayında transfer geliyor
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Fenerbahçe'ye sezon başı gelen Marcel Tisserand yaptığı üst üste hatalar sonrası kredisini bitirdi. Sarı-Lacivertli yönetim ocak ayında bir stoper takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 4 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Marcel Tisserand, ağır görüntüsünün yanında basit hatalarına da devam ediyor.

Malatya maçında sırtı dönük Tetteh'in ayağına vurarak penaltıya neden olan Kongolu stoper, Gaziantep'te ellerini kapamayı unutunca bir penaltıya daha vesile oldu! Sarı-Lacivertli kurmaylar, ocak ayında bir stoper takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor. (Takvim)

Son dakika haberi | Fenerbahçede Tisserand kredisini bitirdi, ocak ayında transfer geliyor

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