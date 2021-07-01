Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de teknik direktör için Igor Angelovski iddiası!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ayrılığından beri devam eden yeni teknik adam arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak EURO 2020'de Makedonya'nın teknik direktörlüğünü yapan Igor Angelovski ismi ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Makedon teknik direktörle resmi görüşmelere başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcıya 3 yıllık sözleşme teklif edildiği iddia edildi.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Paulo Fonseca ve Ralf Ragnick ile temasa geçmediği vurgulandı.

Igor Angelovski kimdir?

Igor Angelovski 2 Haziran 1976 tarihinde Makedonya'da doğdu. Angelovski'nin görev yaptığı Kuzey Makedonya Milli Takımı EURO 2020'de C Grubu'nda 3 maçın sonunda puanla tanışamadan turnuvaya veda etti. Angelovski teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Rabotnicki takımını çalıştırarak başladı. Sonrasında Makedonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine geldi. Kısa bir süre sonra ise Makedonya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.