Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan camiaya çağrı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, takımın 7 haftayı yenilgisiz geçip liderlik koltuğunda oturmasına karşın temkini elden bırakmıyor. Dün sarı lacivertli takımın dünkü antrenmanını izleyen Belözoğlu önemli açıklamalar yaptı: "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanımızda, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek. Yapacak çok işimiz var.

'Ömer Faruk konusu iyi bitecek'

Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda kötü sonuçlar da var. Her şartta destek bekliyoruz. Bizim en büyük görevimiz Erol Hoca’ya yardım etmek. Tamamen Erol Hoca’nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz. Ömer Faruk çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımız da ona değer veriyor. Kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi neticeleneceğini düşünüyorum.