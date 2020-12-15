Spor Arena / SÃ¼leyman ARAT - MaÃ§a Ã§Ä±kan ile soyunma odasÄ±ndan dÃ¶nen takÄ±m neden bu kadar farklÄ±ydÄ±? Devre arasÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ oyuncularÄ±n niye yÃ¼zÃ¼nden dÃ¼ÅŸen bin parÃ§aydÄ±?

Evinde Yeni Malatyaâ€™ya 3-0 kaybeden FenerbahÃ§eâ€™de ÅŸok yenilginin nedenleri SamandÄ±raâ€™da masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, taraftarlar en Ã§ok maÃ§a yÃ¼ksek motivasyonla baÅŸlayan futbolcularÄ±n ikinci yarÄ±ya neden inanÃ§sÄ±z, isteksiz, daÄŸÄ±nÄ±k ve demoralize halde Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± merak ediyor.

KENETLENEREK BAÅžLADILAR

BaÅŸlama dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ncesi kendi yarÄ± alanlarÄ±nda kenetlenerek birbirlerine galibiyet sÃ¶zÃ¼ veren futbolcular, peÅŸ peÅŸe gelen gollerden sonra hÄ±rslanÄ±p maÃ§Ä± Ã§evirmek iÃ§in Ã§Ä±rpÄ±nmak ÅŸÃ¶yle dursun, korkunÃ§ bir Ã¶zgÃ¼ven kaybÄ±nÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸerek psikolojik Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ yaÅŸamalarÄ± hayret uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

MOTÄ°VASYONSUZ DÃ–NDÃœLERÂ

Buna raÄŸmen herkes devre arasÄ±nda yeniden motive olup, ikinci yarÄ±da maÃ§Ä± Ã§evirmek iÃ§in oyuncularÄ±n iÃ§eriden hÄ±rs kÃ¼pÃ¼ olarak Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± bekliyordu. Ancak tÃ¼nelde bulunan gÃ¶revliler, futbolcularÄ±n suratlarÄ±ndan dÃ¼ÅŸenin bin parÃ§a olduÄŸunu, aralarÄ±nda olmasÄ± beklenen motivasyon konuÅŸmalarÄ± ÅŸÃ¶yle dursun herkesin daÄŸÄ±nÄ±k halde ayrÄ± ayrÄ± sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederlerken, bu durum akÄ±llara â€˜Ä°Ã§eride neler yaÅŸandÄ±?â€™ ve â€˜o 15 dakikada ne oldu?â€™ sorularÄ±nÄ± getirdi.

KRÄ°TÄ°K VÄ°RAJA GÄ°RÄ°LÄ°YOR

F.BahÃ§e bu hafta mutlak 3 puan istiyor. Ä°Ã§ sahada peÅŸ peÅŸe kaybedilen puanlarla moralleri bozulan futbolculardan, Gaziantep ile BaÅŸakÅŸehir maÃ§larÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ± ve â€˜Bayâ€™ kalÄ±nacak 15. haftaya sÄ±fÄ±r hasarla girilmesi isteniyor. 6 puan alÄ±nmasÄ±nÄ± ÅŸart gÃ¶ren teknik heyet, Ã¶nce zorlu deplasmanda G.Antepâ€™i, ardÄ±ndan bu hafta â€˜Bayâ€™ kalacak BaÅŸakÅŸehirâ€™i yenme talimatÄ± verdi.

GAZÄ°ANTEPâ€™E YENÄ° KURGU

Gaziantep maÃ§Ä±nda kart cezasÄ± bitecek Serdarâ€™Ä±n takÄ±ma dÃ¶nmesi Erol Bulutâ€™un elini rahatlatÄ±rken, genÃ§ teknik adamÄ±n, son Ã¼Ã§ haftadÄ±r kÃ¶tÃ¼ oynayan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™Ã¼n yerine NazÄ±mâ€™a forma vermesi bekleniyor. Forvet hattÄ±nda da formsuz oyunculara alternatif olarak, sakatlÄ±ktan Ã§Ä±kan Ademiâ€™nin sÃ¼re alma ihtimali de gÃ¼Ã§lendi.

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