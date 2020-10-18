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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den maç sonu hakem tepkisi!
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Haber Giriş: 18.10.2020 - 21:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den maç sonu hakem tepkisi!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den maç sonu hakem tepkisi!
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Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçın hakemine tepki gösteren Serdar Aziz, "Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı" dedi.

Serdar Aziz sözlerini, "Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu" dedi.

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