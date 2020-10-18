Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den maç sonu hakem tepkisi!

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçın hakemine tepki gösteren Serdar Aziz, "Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı" dedi.

Serdar Aziz sözlerini, "Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu" dedi.