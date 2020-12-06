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Haber Giriş: 06.12.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den kart tepkisi! "Hakaretvari bir kelime kullanmadım"

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den kart tepkisi! "Hakaretvari bir kelime kullanmadım"
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Fenerbahçeli savunmacı Serdar Aziz, kırmızı kart gördüğü ve penaltıya sebebiyet verdiği Denizlispor maçının ardından açıklama yaptı.

İlk sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak hakem Ali Palabıyık'a hakaretvari bir kelime söylemediğini belirten Aziz, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece yüzümden koluma sekti dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede Serdar Azizden kart tepkisi Hakaretvari bir kelime kullanmadım

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