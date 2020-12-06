Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den kart tepkisi! "Hakaretvari bir kelime kullanmadım"

İlk sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak hakem Ali Palabıyık'a hakaretvari bir kelime söylemediğini belirten Aziz, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece yüzümden koluma sekti dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım." ifadelerini kullandı.

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