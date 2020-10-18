Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den hakem tepkisi!

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.

O anlardan biri de Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a olan tepkisi sırasında ekranlara yansıdı. Hakem Karaoğlan'ın Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında verdiği faul pozisyonuna tepki gösteren Serdar Aziz'in "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler" dediği duyuldu. (Sporx)