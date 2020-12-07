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Haber Giriş: 07.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 8. kırmızıyı Palabıyık’tan gördü! Rekor...

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 8. kırmızıyı Palabıyık’tan gördü! Rekor...
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F.Bahçeli futbolcuya 54’te peş peşe 2 sarı kart çıktı.

2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla kırmızı kart cezası alan oyuncu olan Serdar, “Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Hakaretvari bir kelime kullanmadım” dedi.

F.Bahçe'nin Denizli’yi 2-0 yendiği maçın 54. dakikasında peş peşe iki sarı kart görerek oyun dışı kalan Serdar Aziz, ilginç bir rekora imza attı.

Toplam 8. defa kırmızı kart gören Serdar, 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla oyundan atılan futbolcu oldu. Gördüğü ilk sarı kart için konuşan Serdar, “Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Hakeme sadece ‘Top yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım” dedi.

ALi PALABIYIK EN ÇOK FENERBAHÇE’DEN OYUNCU ATTI

Denizli-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık, kariyerinde en çok kırmızı kartı Fenerbahçe’ye gösterdi (13).

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede Serdar Aziz, 8. kırmızıyı Palabıyık’tan gördü Rekor...

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