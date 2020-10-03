Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Samatta'dan maç sonu gol itirafı!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Samatta'nın sözleri;

Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum.

100 GOL ATACAĞIMA...

Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama benim için en önemlisi takımım. 100 gol atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim!