Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de 'sağ bek' sıkıntısı! Erol Bulut'un tercihi...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya sakatlıklar ve hastalar yüzünden eksik gidiyor. Gökhan Gönül’ün kasık sakatlığının üzerine Nazım Sangare’nin de Milli Takım’dan sakat dönmesiyle tıpkı geçen yıl olduğu gibi sağ bek krizi hortladı.

Erol Bulut’un hazırlık maçında 1 kez sağ bekte görev verdiği Lemos veya geçtiğimiz yıl bu mevkide görev yapan Ozan Tufan’ı bu mevkide görevlendirmesi bekleniyor.

SAKAT VE HASTALAR KEYİFLERİ KAÇIRDI

Gökhan ve Nazım’ın sakatlığının ardından Harun Tekin’in elmacık kemiğinin kırılmasıyla kalede de yedeksiz kalan sarı lacivertlilerde Tolga Ciğerci’nin de ikinci derece adale yırtığı bulunuyor. Valencia’nın ardından takımda 1 oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıkarken Ademi de gribal enfeksiyona yakalandı. Tüm bu eksiklerin ardından Fenerbahçe Ankara’ya Gökhan, Harun, Valencia, Sinan, Ademi, Tolga ve Nazım’sız gitmek zorunda kaldı.