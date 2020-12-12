Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Dirar ile yollar ayrılıyor

Yaz ayı transfer döneminde tam 18 transfer yapan ve tecrübeli teknik direktör Erol Bulut'a eli güçlü, alternatifli bir kadro teslim eden Fenerbahçe yönetiminin almaktan çok elden oyuncu çıkarmak istediği öğrenildi.



Maaş bütçesindeki dengeleri korumak için ocak ayında birkaç futbolcusunu göndererek kadroda yer açmak isteyen sarı lacivertli yönetim Erol Bulut'tan gelecek raporu bekliyor. Emre Belözoğlu'nun şimdiden bazı isimleri kafasına yazdığı ortaya çıktı.

SADIK VE DIRAR GÖNDERİLİYOR

Fenerbahçe, Zanka'yı gönderirken Lemos ve Tisserand gibi stoperlere 'çubukluyu' giydirdi. Savunma hattını yeterli bulmayan Emre Belözoğlu, devre arasında defans hattına takviyelerde bulunacağı ifade edildi.

Vatan'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin ilk hamlesinin Sadık Çiftpınar'ı kiralık olarak başka bir takıma göndereceği belirtildi. 2018-19 sezonunun devre arasında 750 bin Euro karşılığında Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın şimdiden bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu kaydedilirken. Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki ay Dirar'la da yollarını ayıracağı anlaşıldı.

Serdar Aziz, Tisserand ve Lemos'un arkasında kalan Sadık Çiftpınar ligde sadece Denizlispor maçında 33 dakika forma giyerken. 27 yaşındaki futbolcunun sürekli 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi.

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