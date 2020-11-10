Son Dakika Haberi | Fenerbahçe’de revizyon kapıda

Mert Hakan Yandaş daha çok süre alacak oyuncuların başında geliyor. Bulut’un zaman zaman Gökhan-Nazım ve Caner-Novak’ı önlü arkalı oynatması bekleniyor. Enner Valencia ile Mame Thiam da Diego Perotti ve Ferdi Kadıoğlu ile yer değiştirecek.

Şok Konya yenilgisi F.Bahçe’de taşları yerinden oynatırken, çok fazla şans bulamayan isimlere gün doğdu. Milli aradan sonra Erol Bulut’un formu düşen bazı oyuncuları kenara alıp ilk 8 haftada fazla şans bulamayan isimlere daha uzun süreler vermesi bekleniyor. Yılın transferi olarak değerlendirilen Mert Hakan da formaya en çok yaklaşan isimler arasında. Macaristan ile oynanan milli maçta

şanssız bir sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, Bulut’un kazanan takımı bozmak istememesi nedeniyle çok fazla şans bulamamıştı.

‘HAZIR OLUN’ TALiMATI

Sisteminde kenar ortalara çok önem veren Erol Bulut’un maç içinde birçok defa hücum bindirmeleri yapınca geri dönüşlerde daha az efor harcamaları ve arkaya sarkan rakiplerden yenilen kontra golleri önlemek için zaman zaman Gökhan-Nazım’ı bazen de Caner- Novak’ı önlü arkalı oynatmayı palanladığı öğrenildi. İlk 8 maçta ilk 11 forması garanti olan isimlerin başında gelen Valencia ile zaman zaman umut olarak kadroda yer bulan Thiam’ın Perotti ve Ferdi ile yer değiştirmesi de gündemde. Milli arada Samandıra’da Perotti’nin kondisyon yüklemeleri tamamlanırken, Hollanda’da genç mili takımda olan Ferdi’ye de ‘Hazır ol’ mesajı verildiği ifade edildi.