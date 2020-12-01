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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Perotti 3-4, Ademi ise 2-3 hafta yok
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Haber Giriş: 01.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Perotti 3-4, Ademi ise 2-3 hafta yok

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Perotti 3-4, Ademi ise 2-3 hafta yok
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Derbide sakatlanan 3 ismin durumu belli oldu, Lemos’ta kırık çıkmaması sevindirdi.

F.Bahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan oyuncuların durumları belli oldu.

Diego Perotti: Diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildi. Arjantinli oyuncunun 3-4 hafta sonra takıma dönecebileceği öğrenildi.

Kemal Ademi: 2. derece yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan Ademi’nin 2-3 hafta takımdan uzak kalması bekleniyor.

Mauricio Lemos: Bileğine ağır darbe alan lemos’ta kırık çıkmaması teknik heyeti sevindirirken Uruguaylı oyuncunun da takıma dönmesi 1-2 haftayı bulacak.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede Perotti 3-4, Ademi ise 2-3 hafta yok

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