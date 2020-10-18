Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Pelkas'tan maç sonu '10 numara' itirafı!

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının 3. golünü atan Dimitrios Pelkas, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçında gol atan Pelkas, "Fenerbahçe'deki ilk maçında gol attığım ve kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Pelkas sözlerini, "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum"" ifadeleriyle tamamladı.