Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Pelkas'tan maç sonu '10 numara' itirafı!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitrios Pelkas, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının 3. golünü atan Dimitrios Pelkas, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe formasıyla ilk maçında gol atan Pelkas, "Fenerbahçe'deki ilk maçında gol attığım ve kazandığımız için çok mutluyum" dedi.
Pelkas sözlerini, "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum"" ifadeleriyle tamamladı.
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