Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Papis Cisse'den gol itirafı!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son golün sahibi Cisse, maç sonunda konuştu.

Fenerbahçe'de ilk golünü attığı için mutlu olduğunu vurgulayan Cisse, "Geçen hafta Göztepe maçında goller kaçırmıştım ama çok şükür Trabzonspor'a golümü attım. Elhamdülillah" dedi.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Cisse sözlerini, "Takım olarak 3 puanları toplamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe iyi bir takım, güçlü takım. Daha iyi olacağız, bir takım olarak kazanmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.