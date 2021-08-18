Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! Antrenmanda yer almadı, transfer...

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Serdar Dursun katılmadı. Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te Ülker Stadı'nda HJK Helsinki'yi konuk edecek.

OZAN TUFAN KATILMADI

Premier Lig ekibi Watford ile transfer görüşmeleri yapan Ozan Tufan, antrenmanda yer almadı.

26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Euro önerirken, sözleşmeye 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi koymayı kabul ettiği belirtiliyor. Ozan Tufan'ın da İngilizler ile prensip anlaşmasına vardığı kaydediliyor.