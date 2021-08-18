MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! Antrenmanda yer almadı, transfer...
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! Antrenmanda yer almadı, transfer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 19:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! Antrenmanda yer almadı, transfer...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! Antrenmanda yer almadı, transfer...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Son Dakika: Fenerbahçenin UEFA kadrosu açıklandı Samatta ve Caulker...
Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Samatta ve Caulker...

İdmana, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Serdar Dursun katılmadı. Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te Ülker Stadı'nda HJK Helsinki'yi konuk edecek.

OZAN TUFAN KATILMADI

Premier Lig ekibi Watford ile transfer görüşmeleri yapan Ozan Tufan, antrenmanda yer almadı.

26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Euro önerirken, sözleşmeye 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi koymayı kabul ettiği belirtiliyor. Ozan Tufan'ın da İngilizler ile prensip anlaşmasına vardığı kaydediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi