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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'dan duygusal sözler
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Haber Giriş: 06.12.2020 - 19:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'dan duygusal sözler

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'dan duygusal sözler
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Fenerbahçe'nin Denizlispor'la karşılaşacağı maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Ömer Faruk Beyaz, duygusal bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe tribünlerinin simge çifti İhsan Teyze ve Mümtaz Amca için sahada olacaklarını belirten Ömer Faruk, "Bugün Mümtaz Amca'nın ölümünün yıl dönümü. Sevgili eşi İhsan Teyze'yi de geçen günlerde kaybettik. Bize örnek olan, bizi yalnız bırakmayan Mümtaz Amca ve İhsan Teyze'yi anıyoruz. Onlar için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tribünlerinin simge ismi İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) hayatını kaybetti
Fenerbahçe tribünlerinin simge ismi İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) hayatını kaybetti

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede Ömer Faruk Beyazdan duygusal sözler

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