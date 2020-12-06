Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'dan duygusal sözler

Fenerbahçe tribünlerinin simge çifti İhsan Teyze ve Mümtaz Amca için sahada olacaklarını belirten Ömer Faruk, "Bugün Mümtaz Amca'nın ölümünün yıl dönümü. Sevgili eşi İhsan Teyze'yi de geçen günlerde kaybettik. Bize örnek olan, bizi yalnız bırakmayan Mümtaz Amca ve İhsan Teyze'yi anıyoruz. Onlar için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...