Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 'milli' bilmece! Sadece Altay Bayındır...

Fenerbahçe kadrosundaki milli oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Perşembe günü Türkiye’ye dönecek oyuncular yeterli dinlenme ve çalışma şansı bulamadan cumartesi günü saat 16.00’da Ankara deplasmanında Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Teknik Direktör Erol Bulut’un yorgunluk durumuna göre 11’de değişiklikler yapabileceği belirtiliyor.

11 oyuncusu milli takımlarda bulunan Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda milli takımlardan yorgun dönecek oyuncuların endişesi yaşanıyor.

Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Enner Valencia, Mbwana Ally Samatta, Dimitrios Pelkas ve Marcel Tisserand milli takımlarına seçildi.

Sakatlıklar ve korona



Ekvador oyuncusu Enner Valencia koronavirüse yakalandı ve ülkesinde karantinaya alındı. Ferdi Kadıoğlu Hollanda U21 kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Mbwana Ally Samata, sakatlığı nedeniyle milli takımdan affını istedi ve Samandıra’da çalışmalarına devam etti. Türkiye’nin U21 kadrosunda bulunan Ömer Faruk Beyaz da salı günü yapılan Kosova maçından sonra kadroya katıldı.

Esas sorun yorgunluk



Fenerbahçe’nin diğer milli oyuncuları ise dün gece sahaya çıktı. Türkiye Milli takımı’nda bulunan Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır saat 22.45’te Macaristan maçı kadrosunda yer aldı. Çek Cumhuriyeti forması giyen Filip Novak, Slovakya maçını; Yunanistan Milli Takım oyuncusu Dimitrios Pelkas ise Slovenya maçını yine 22.45'te oynadı. Demokratik Kongo’nun kaptanı Marcel Tisserand ise Türkiye saati ile 22.00’de başlayan Kongo Cumhuriyeti maçında forma giydi.

Bir tek Altay Bayındır’ın forması garanti



Bu oyuncular perşembe Türkiye’ye döndükten sonra cuma günü Ankara’ya gidecek. Görev verilmesi halinde cumartesi günü 16.00’da Gençlerbirliği karşısında forma giyecek. Milli futbolculardaki sıkıntıyı düşünen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut bazı oyuncuların yorgunluk durumuna göre ilk 11’e karar verecek. Burada oynaması kesin olarak gözüken tek isim kaleci Altay Bayındır. Alternatifi Harun Tekin’in sakatlanmasından sonra Fenerbahçe kalesinde Altay Bayındır rakipsiz kaldı. (Ajansspor)

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