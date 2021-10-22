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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Mesut Özil'den 'tepki' açıklaması! '

#Fenerbahçe#Mesut Özil#UEFA
Son Dakika Haberi... Fenerbahçede Mesut Özilden tepki açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında oyundan çıkarken tepki gösteren Mesut Özil'den konuyla ilgili açıklama geldi.

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Fenerbahçe ile Antwerp'in kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi maçında oyundan alındıktan sonra su şişelerini tekmeleyerek tepki gösteren Mesut Özil'den açıklama geldi.

İşte Mesut Özil'in açıklaması;

Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!

NELER YAŞANMIŞTI?

Karardan ötürü çok mutsuz olduğu gözlenen ve sinirli tavırlarla yerini Pelkas'a bırakan Mesut, saha kenarında ise çılgına döndü. Büyük bir öfkeyle yerdeki su şişelerini tekmeleyen Mesut, yedek kulübesine oturduktan sonra da sinirlerine hakim olamadı ve arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Mesut Özil, Fenerbahçe-Antwerp maçında çılgına döndü Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...

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