Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'dan transfer itirafı! Emre Belözoğlu...

Sivasspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirmiş ve tercihini Kadıköy'de yana kullanmıştı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER SÜRECİ...

Transfer sürecinde Emre Belözoğlu ile görüştüğünü ve çok etkilendiğini belirten Yandaş, ''Emre ağabey. Yeni görevinde büyük işler yaptı. İnanılmaz bir Fenerbahçeli. Bana söylediği bazı sözler var, çok etkiledi beni. Emre abinin bu rolde olması transferimde çok büyük etken oldu. Diyalogları çok samimi. İçimizden biri, futbolu da yeni bıraktı. Küçüklükten beri idolüm. Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük orta saha diyebilirim. Transfer süreciyle ilgili artık konuşmaya gerek yok. Zaten hep sessiz kaldım. Konuşanlar, konuştu. Gerçekler bir gün ortaya çıkar, çıkıyor da... İyi ki Fenerbahçe'deyim. Burayı tercih etmemdeki en büyük faktör, Fenerbahçe'nin büyüklüğü." diye konuştu.

"BABAMA VERDİĞİM SÖZLERİ TUTTUM"

Babasına verdiği sözleri futbolcu olarak tuttuğunu dile getiren Mert, "Futbola, babam vefat ettikten 1 yıl sonra başladım. Profesyonel oynamadı ama çok iyi futbolcuydu. Şu anda yanımda olmasını, beni izlemesini isterdim ama elbette bir yerlerden izliyordur. Ona verdiğim sözleri tuttum, benimle gururlanıyordur diye düşünüyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

''4 haftalık süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Milli Takım arasından sonra daha iyi olacağız. Sanki yıllardan beri burada oynuyormuş gibi hissediyorum. Hocamız ne istediğini bilen birisi. Erol Bulut ile şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz.''

"ÇALIŞIP HAK EDEN OYNAR"

Gerçekten inanılmaz kadro kuruldu. Her mevkinin alternatifleri oynayacak seviyede. Rekabet ve arkadaşlık üst seviyede. İnşallah Fenerbahçe’nin kazanacağı bir ortam oluşur ki oluştu. Bence bir sakıncası yok. Çalışıp hak eden oynar."