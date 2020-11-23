Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Mert Hakan, sokak sokak dolaşıp yoksul birini aradı

Maç günü Emre Belözoğlu, Sadık ve Caner, Mert Hakan’a, “İçimize doğdu, bugün gol atacaksın” dedi ve bir fakir bulup sadaka vermesini tavsiye etti. Mert Hakan da Ankara’da konakları otelden çıkıp sokak sokak dolaştı ve ihtiyaç sahibi bir aile bulup yardım etti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın Süper Lig’de deplasmanda 5-1’lik skorla kazandıkları Gençlerbirliği maçında attığı golün ardından saha kenarına koşarak Sadık’a sarılması ve sonrasında iki futbolcunun birlikte secde etmesi, günün en çok konuşulan görüntülerinden biriydi. Peki Mert neden özellikle Sadık’a koşup, sevincini onunla paylaşmayı tercih etti? İşte cevabı... Mert Hakan ile Sadık Çiftpınar, hafta içi gittikleri bir cafede otururken yanlarına bir taraftar yaklaştı ve Mert’ten forma istedi. Genç futbolcu da, “Şimdi olmaz ama ilk gol attığım maçta giydiğim formayı sana yollayacağım” cevabını verdi. O sırada Sadık araya girip taraftara, “Merak etme çok beklemezsin, bu hafta gol atacak” dedi.

Maç günü ise ilginç bir olay oldu, Mert Hakan takımdan kimle konuştuysa, “İçimize doğdu, bugün gol atacaksın” sözlerini duydu. Sadık, Caner, sportif direktör Emre Belözloğu, hep aynı şeyi söyledi.

ÇEVREDEKi ESNAFA SORDU

Hatta kendisine, “Maça gitmeden bir fakir bul sadaka ver” tavsiyesinde bulundular. Mert Hakan bunun üzerine Ankara’da kaldıkları otelden çıktı ve esnafa sorarak ihtiyaç sahibi bir aile buldu ve yardımını yaptı. Böylelikle manevi açıdan rahatlamış bir şekilde sahaya çıkan Mert Hakan, golünü atınca da o tablo ortaya çıktı.

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