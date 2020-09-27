Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Mbwana Samatta: "Şampiyonluk için değerli"

Türk Telekom'da alınan 1 puanın şampiyonluk için değerli olduğunu belirten Samatta, "Öncelikle takımın Galatasaray'a oynadığı oyunu görünce mutlu oldum. Böyle derbilerde bunu göstermek çok önemlidir. Rakibe de bunu hissettirdik. Bunun için gerçekten de takım adına mutluyum. Teknik ve taktik olarak sarı kartlara futbolcular başvurabiliyor. Galatasaray'da da çok tecrübeli oyuncular var. Biz daha iyi oynayan taraftık. Rakibe oyunu kabul ettirdik. Daha çok istediğimizi hissettirdik diye düşünüyorum. Maalesef buradan 3 puanla dönemedik. Ama pozitif açıdan bakınca, takım oyunu ve bireysel olarak iyi bir durum var. Şampiyonluk açısından bu bence değerli." diye konuştu.