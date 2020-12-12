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Haber Giriş: 12.12.2020 - 21:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan flaş sözler: 'Şampiyonluk...'

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan flaş sözler: 'Şampiyonluk...'
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luis Gustavo, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

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