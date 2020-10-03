Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan galibiyet yorumu: 'Maçı koparabilirdik'

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Sosa, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Zamana ihtiyacı olduklarını vurgulayan Sosa, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Takım olarak bütün oyuncular yeni, teknik heyet yeni. Bunun bir sisteme dönüşmesi için zaman lazım. Birbirimizi daha fazla tanıyarak, daha çok antrenmanla bunu aşacağız." şeklinde konuştu.

"MİLLİ ARADA HALLEDECEĞİZ"

Jose Sosa sözlerini "İyi ve sakin şekilde başladık. 2-0'dan sonra maçı koparabilirdik ama bunu başaramadık. İyi yönden bakmamız lazım. Düzeltmemiz gereken tarafları, milli takım arasında halledeceğiz" ifadeleriyle sürdürdü.

Arjantinli yıldız son olarak "Samatta'yı gördüm, o boşlukta güzel bir orta yaptım. Kimin asist yaptığından, gol attığından çok galip gelmemiz gerekiyordu." dedi.