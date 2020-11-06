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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!
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DHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!
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Fenerbahçe'de Jose Sosa, kasığındaki ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakırken, yarınki Konyaspor maçında kadroda olamayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8’inci haftasında yarın sahasında ağırlayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yarınki maçın son taktik çalışması yapıldı.

İdmana tam kadro çıkan Sarı-lacivertlilerde, kasık bölgesinde ağrı hisseden Jose Sosa çalışmayı yarıda bıraktı.

Tedavisine başlanan futbolcunun yarınki maçın kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

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