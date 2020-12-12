Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Jose Sosa farkı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sosa 3 golle Ozan ve Cisse ile takımın en skorer isimleri içinde yer alırken golün de öne çıkmayan hazırlayıcısı oldu.

Transferinin ertesi günü Covid-19’a yakalanan ve yayladaki kampa gelemeyen tecrübeli futbolcu bu olayın ardından da ayak serçe parmağındaki kırık yüzünden geri kaldı. Buna rağmen 2 idmanla çıktığı Rize’de 87’de girdi ve Valencia’ya penaltıyı getiren pası verdi ardından da atışı gol yaparak maçı çevirdi.

Karagümrük maçında kornerden Samatta’yı golle buluşturan, Göztepe maçında penaltıyı atan, G.Birliği maçında kötü oynasa da galibiyeti perçinleyen golü atan, Ozan’ın golünün hazırlayıcısı olan, derbide korneri Cisse’nin attığı golde Tisserand’ın kafasına topu bırakan, Denizli maçında ilk golde Ferdi’ye derinlemesine pas atan, aynı maçta Serdar’ın sayılmayan golünde pası veren hep Sosa’ydı.

KANARYA EVİNDE HUZUR ARIYOR

Kendi sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden F.Bahçe bu olumsuz seriyi bugün Yeni Malatya karşısında sonlandırmak istiyor. Bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8’ini Kadıköy’de yitiren Kanarya’nın evinde mutlak galibiyet almak için çıkacağı maçta 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Ademi, Harun, Valencia, Lemos, Samatta ve Perotti ile cezalı Serdar bugün takımlarını yalnız bırakacak. Lemos’la, Serdar’ın yokluğunda Erol Bulut’un stoperde Tisserand’ın partneri olarak Sadık Çiftpınar’ı oynatması bekleniyor. Sakatlıkları biten Sinan Gümüş ve Nazım Sangare de bugünkü maçta kulübede olacak.

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