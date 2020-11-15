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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Harun Tekin, Karagümrük maçında sakatlandı!
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta kaleci Harun Tekin sakatlandı ve oyuna devam etti. 31 yaşındaki file bekçisinin sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta Harun Tekin sakatlandı.
Jimmy Durmaz'la çarpışan Harun Tekin, sedyeyle kenara geldi.
Harun Tekin’in sağ elmacık kemiği kırıldığı ve ameliyat için ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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