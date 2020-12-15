Son dakika haberi | Fenerbahçe'de gündem yeniden Samuel Kalu

Yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bordeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen Fenerbahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip. (Takvim)

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