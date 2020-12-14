Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de göz göre göre gelen hayal kırıklığı

Spor Arena / Süleyman ARAT - Hücum varyasyonları Gökhan ve Caner’in ortalarıyla sınırlı; ‘B planı’ yok. Oyuncu değişiklikleri otomatiğe bağlanmış gibi, herkes ezberledi. Tisserand ve Lemos’un kaliteleri yeterli değil. Kaleci Altay dışında tüm futbolcular geriliyor, bazılarının düzensiz yaşadığı söyleniyor. Kulüpte 2, 3 değil tam 4 otorite var.

Sezon başı yaptığı 18 flaş transferle herkesin 1 numaralı şampiyonluk favorisi olan Fenerbahçe, ilk 7 hafta futbol yönünden tatmin etmese de puan açısından (5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan) taraftarlarını sevindiren bir tablo çizdi. Fakat 8. haftadaki Konyaspor karşılaşmasından itibaren işler tersine döndü.

KADIKÖY ZiNDANA DÖNDÜ

Uzun yıllar ‘yıkılmaz kalesi’ olan Kadıköy’de peş peşe oynadığı 3 maçı kaybederken, bunların 2’sinde bir tek gol dahi atamadı (Konya 0-2, Yeni Malatya 0-3), sadece 4-3 yenildiği Beşiktaş derbisinde skor üretebildi.

NE OLDU DA iŞLER DEĞiŞTi?

Peki ne oldu da Fenerbahçe aniden el frenini çekti? 5 maç öncesine kadar yere göğe sığdırılamayan kadro neden böylesine geriledi? Aslında sarı lacivertli takımı yakından takip eden, tanıyan herkes için gelinen nokta sürpriz olmadı.

SKORLAR SORUNLARI GÖLGELEDi

Kimle konuştuysak, “Son Yeni Malatya hezimeti bir trafik kazası değil, göz göre göre geldi. Takımda birçok sorun var ama iyi sonuçlar bunları örtbas ediyordu. Ama o problemler öyle bir hale geldi ki, kötü sonuçlar kaçınılmaz oldu” dedi. Şimdi gelin bu problemleri tek tek sıralayalım. Önce, görünen sorunlardan başlayalım...

OTOMATiĞE BAĞLANMIŞ GiBi

1- Fenerbahçe’nin tek hücum varyasyonu Gökhan ve Caner’in kenar ortaları ve duran toplar. Otomatiğe bağlanmış bir oyun planı gibi bir durum söz konusu. Bu iki futbolcu formsuz olduğu zaman (ki son üç maçtır özellikle Gökhan çok formsuz) ya da rakipler özel tedbir aldığı zaman hücumlar tıkanıyor. Bu durumda da Erol Bulut’un doğru dürüst bir ‘B planı’ olmadığı görülüyor. Ayrıca oyuncu değişiklikleri otomatiğe bağlanmış gibi. Hangi dakikada kimin girip kimin çıkacağını herkes ezberledi.

SADECE ALTAY İLERLİYOR

2- Büyük umutlarla transfer edilen Sosa, Gökhan, Caner, Tisserand, Valencia, Mert Hakan, Cisse, Thiam ve Lemos’un yanında Ferdi istikrarlı bir şekilde geriliyor. Takımda kendisini geliştiren, ilerleme kaydeden tek isim kaleci Altay Bayındır. Ki o da Karagümrük (2-1) ve Denizlispor (2-) maçlarında yaptığı olağanüstü kurtarışlarla sarı lacivertli takımın puan kaybına uğramasını engelledi.

PARTi YAPAN FUTBOLCULAR

3- Bazı futbolcuların özel hayatlarının düzensiz olduğu yönünde söylentiler var. Bu iddia kulübe çok yakın olan bazı spor yazarları ve sosyal medyada birkaç kez dile getirildi. Özellikle Jose Sosa için, “ev partilerine katılıyor, kendisine dikkat etmiyor” gibi iddialar son derece yoğun. Bunlar şimdilik dedikodu mahiyetinde. Ancak söz konusu iddianın camiada rahatsızlık yarattığı kesin. Tüm sarı lacivertliler, kulübün yetkili isimlerinden bu konuda bir açıklama bekledi ama konuşan olmadı.

'BUNLARI KiM ALDI?’ DEDiRTEN OYUNCULAR

4- Transferlerin bazılarının Fenerbahçe’de oynayacak kalitede olmadığı zamanla ortaya çıktı. ‘Bundesliga tecrübesi var’ diye getirilen Tisserand hiçbir maçta güven vermedi. Özellikle Yeni Malatya karşısında yaptığı hatalar ‘inanılır’ gibi değildi. Aynı şekilde İspanya 2. Ligi’nden alınan Lemos da Beşiktaş derbisinde yenilen 4 golün 2’sinde başroldeydi! mert Hakan, Sosa ve Novak gibi bazı oyuncular da doğru transfer olmalarına karşın iyi kullanılamıyor.

TAKIMDA ÇOK FAZLA OTORiTE VAR

5- Büyük kulüpler özelinde konuşacak olursak; hepsinde 2’şer otorite bulunur. Birincisi, soyunma odasının patronu olan teknik direktörler. Galatasaray’da Fatih Terim, Beşiktaş’ta Sergen Yalçın gibi. İkincisi, parayı veren otorite, yani kulüp başkanı. Ama Fenerbahçe’ye bakacak olursak 4 otoritenin olduğunu görüyoruz. Birincisi takımdaki yaşlı oyuncular (Gökhan, Caner, Sosa gibi), ikincisi futbolcuları seçen sportif direktör Emre Belözoğlu, üçüncüsü teknik direktör Erol Bulut, dördüncüsü ise parayı veren başkan Ali Koç.

KAZANMA HIRSI ZARAR VERiYOR

6- Caner’in saha içindeki kazanma hırsına kimsenin bir sözü olamaz ancak keskin sirke küpüne zarar verir misali ‘Deli Fişek’in agresif tavırlarının bazen takıma zarar verdiği ifade ediliyor. Tribünlerin boş olmasının da etkisiyle Caner’in, takım arkadaşlarına, hakeme, hocasına bağırmalarının diğer oyuncuları demoralize ettiği sarı lacivertli takıma yönelik iddialar arasında. Aynı şekilde Gökhan’ın de son maçlardaki gergin surat ifadesinin da diğer oyunculara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

ÖZGÜVEN SIKINTISI YAŞANIYOR

7- Fenerbahçe geriye düştüğü hiçbir maçı kolay kolay çeviremez hale geldi. Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçları bu yüzden kaybedildi. İlk 15-20 dakikada yenilen goller sonrası Fenerbahçe’nin direnci kalmıyor. Ondan sonra takım baskılı oynar gibi görünüyor ama yapılan hücumların hepsi şuursuzca ya da doldur-boşalt şeklinde. Takımda bir özgüven problemi olduğu kesin. Bu zaafı Erol Bulut da birkaç kez dile getirdi ama şu ana kadar hiçbir önlem almadı ya da alamadı.

YANLIŞ ANTRENMANLAR

8- Fenerbahçe’nin Samandıra’daki antrenmanlarda sürekli olarak duran top çalışmaları yaptığı yönünde bilgiler geliyor. Acaba takım bu yüzden mi basit top kayıpları yapıyor ve rakibinin yaptığı pres karşısında çaresiz kalıyor? Hızlı bir pas trafiği olmayan, ikili mücadelelerin çoğunu kaybeden ve hücumda çoğalamayan sarı lacivertlilerin esas sorununun yanlış antrenmanlar olduğu ifade ediliyor. Takım yavaş oynadığı için ve fizik gücü düşük olduğu için rakipler durdurmakta zorlanmıyor.

SAMATTA’YA NE OLDU?

9- İngiltere Premier Ligi’nden 6 milyon Euro’ya transfer edilen Samatta neden bir Beşiktaş’taki Aboubakar etkisi yaratamadı? Sorun teknik direktör Erol Bulut’tan mı kaynaklanıyor, oyuncudan mı? Fenerbahçe’nin oynadığı futbol onun stiline uygun değil mi? F.Bahçe taraftarlarının en çok merak ettiği sorulardan biri bu. Geçen sezon Alanyaspor’da gol krallığına oynayan Papiss Cisse hâlâ beklenen düzeyde değil. Kemal Ademi’nin kalitesine yönelik de ciddi soru işaretleri bulunuyor.

SOSA TAKIM LiDERi OLMALI

10- · F.Bahçe’nin en önemli yıldızı olan Sosa’nın doğru kullanılamadığı herkesin kabulü. Daha önce oynadığı Beşiktaş ve Trabzonspor’da takım liderliğini üstlenen ve bu görevi başarıyla yürüten Arjantinli futbolcu, sarı lacivertli takımda geri planda kaldı. Sosa’nın Fenerbahçe’de de takım lideri olması gerektiği herkesin kabul ettiği bir başka gerçek. Ayrıca, oyuncunun oynatıldığı yer konusunda da soru işaretleri var. Örneğin forvet arkası olarak oynadığı taktirde çok daha verimli olacağını düşünenler var.

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