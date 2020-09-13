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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de golcü transferinde yeni aday Ze Luis!
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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2020 - 23:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de golcü transferinde yeni aday Ze Luis!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de golcü transferinde yeni aday Ze Luis!
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Fenerbahçe'nin, daha önce Beşiktaş'la da ismi gündeme gelen Porto'nun forveti Ze Luis'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar devam ederken son olarak gündeme Ze Luis geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Porto'nun 29 yaşındaki forveti Ze Luis için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi.

Geçen sezon Porto formasıyla ligde 19 maça çıkan Ze Luis 7 gollük bir katkı sağlamıştı.

 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede golcü transferinde yeni aday Ze Luis

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