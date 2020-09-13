Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de golcü transferinde yeni aday Ze Luis!
Fenerbahçe'nin, daha önce Beşiktaş'la da ismi gündeme gelen Porto'nun forveti Ze Luis'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar devam ederken son olarak gündeme Ze Luis geldi.
Sarı-lacivertlilerin, Porto'nun 29 yaşındaki forveti Ze Luis için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi.
Geçen sezon Porto formasıyla ligde 19 maça çıkan Ze Luis 7 gollük bir katkı sağlamıştı.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle