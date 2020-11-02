MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den öz eleştiri! "Hocamız daha önce söyledi..."
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den öz eleştiri! "Hocamız daha önce söyledi..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.11.2020 - 22:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den öz eleştiri! "Hocamız daha önce söyledi..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den öz eleştiri! "Hocamız daha önce söyledi..."
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galibiyetle ayrıldıkları maçtan sonra öz eleştiri yapan deneyimli oyuncu, "Maçtan önce İzmir'de yaşanan afette vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hemen hemen 2-3 gündür Türkiye bir umut bir kişi daha kurtulur mu diye bakıyor. Birçok pozisyona girdik. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel hatalar, kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşımızın hatası sonrası belki 1 pozisyon veriyoruz ama gol oluyor. Bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle