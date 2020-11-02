Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den öz eleştiri! "Hocamız daha önce söyledi..."

Galibiyetle ayrıldıkları maçtan sonra öz eleştiri yapan deneyimli oyuncu, "Maçtan önce İzmir'de yaşanan afette vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hemen hemen 2-3 gündür Türkiye bir umut bir kişi daha kurtulur mu diye bakıyor. Birçok pozisyona girdik. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel hatalar, kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşımızın hatası sonrası belki 1 pozisyon veriyoruz ama gol oluyor. Bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz." diye konuştu.