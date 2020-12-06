Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den Ali Palabıyık'a tepki! "Beklemiyordum..."

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarını eleştiren Gönül, "Kazandığımız için çok mutluyuz. 2-3 gün önce sosyal medyada ne kadar motive olduğunu gördük Denizlispor'un. Maça da öyle başladılar. Biz de aynı şekilde karşılık verdik. Gol attığım için mutluyum. Takım kazandığı için çok daha sevinçliyim. Hakemlere biraz güvenmek istiyorum. Neden ikinci penaltı pozisyonunda, bu kadar bariz penaltı deyip VAR'dan döndü. Altıpas içinde kaleci varken acele etmeyip VAR'ı bekleyebilirdi. İlkinde beklemişti. Bu kadar aceleyi beklemiyordum. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz. Geçmişte bu takım burada 16 dakikaları gördü. Bugün de 8-10'lar nasipmiş." diye konuştu.

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