Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Kasığında 2. derece kısmi yırtık tespit edilen Gökhan’ın yokluğunda Nazım hazırda bekliyor. Ancak Hırvatistan maçında yaşanan Covid-19 şoku sonrası ay yıldızlı oyuncunun milli takımdan sağlam dönmesi teknik ekibin en büyük umudu.

4 yıllık aradan sonra döndüğü Fenerbahçe’ye kaptanlığı, ön direk golleri, kanat ortaları ve hücum bindirmeleriyle önemli katkı veren Gökhan Gönül’ün sakatlığı takımda moralleri bozdu. Konyaspor maçının ardından kasık bölgesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR’ında ikinci derece kısmi yırtık tespit edildi ve hemen tedavisine başlandı. Sarı lacivertli formayla 2 Lig Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali, Avrupa Ligi Yarı Final maçı gören 35 yaşındaki yıldız futbolcunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Ozan ve Lemos seçenekler arasında

Gökhan Gönül’ün yokluğunda bu bölgede Nazım Sangare gibi bir alternatifi bulunan teknik direktör Erol Bulut ve ekibinin gözü Ay yıldızlı ekibimiz ile kampta bulunan milli futbolcuda olacak. Sarı lacivertliler, Hırvatistan maçında yaşanan Covid-19 şoku sonrası Nazım’ın durumunu yakından takip ederken oyuncunun milli takımdan sağlam dönmesi teknik ekibin en büyük umudu. Nazım bu sezon Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle görev yapmadığı Göztepe maçında 11’e girme şansı yakalarken asıl bölgeleri sağ bek olmaması rağmen bu mevkide görev yapan Ozan Tufan ve Lemos da sonraki alternatifler arasında yer alıyor.

Ön direk gollerinin efsanesi

Uzun aradan sonra kavuştuğu Fenerbahçe formasıyla meşhur ön direk golünü ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında atan Gökhan Gönül yılardır sağlı sollu oynadığı Caner Erkin’le de büyük bir uyum içinde olması ile de dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin 100 yıl şampiyonluğunu yaşadığı sezon Zico’nun öğretip her maçta uygulamasını istediği ön direğe koşup geriye kafayla top indirmesi yıldız oyuncunun bu gollerle tanınmasına yol açtı. Caner Erkin’in ortalarına yaptığı kafa dokunuşlarıyla da bu sezon oynadığı 7 maçta 1 golü bulunuyor. Gökhan, Fenerbahçe’de 346 maçta 13 gol atarken 53 kez de asist katkısında bulundu.

GÖKHAN VE CANER’iN BiNDiRMELERi HAYAT VERDi

Bu sezon uzun yıllar sonra yeniden sarı lacivert formayla buluşarak Fenerbahçe’nin kanatlarına hayat getiren Gökhan ve Caner’in performansları parmak ısırtıyor.