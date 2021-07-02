Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Ali Koç hem başkan hem futbol şube sorumlusu...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kulübü’nde yeni yönetim kurulunun önceki akşam gerçekleştirdiği görev dağılımında futbol şubesine herhangi atama yapılmamasının sebebi ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız bir yetkili, “Başkanımız Ali Koç yeni sezonda futbol şubesiyle bizzat kendisinin ilgileneceğini birkaç kez ifade etmişti.

Futbol şubesinde yönetici Selahattin Baki’nin imza yetkisi olsa da sorumlu bizzat başkanın kendisi” dedi. Ocak ayında takıma katılan ve çok başarılı olan Attila Szalai’yi kendisinin aldığını daha önce dile getiren Koç, bu sezon da Serdar Dursun transferinde aktif olarak rol almıştı. Devam eden hoca arayışını da Koç yürütüyor.

Şampiyonluğun kaçma sebebi takımdaki ortam

Geçen sezon şampiyonluğun kaçmasının sebebini “Takımda tam bir aile havası oluşturulamadı” diye açıklayan Koç, sözlerinin devamında “Başarı için gereken havayı ve disiplini 3 senede sağlayamadık. Ama artık bu işle bizzat ben ilgileneceğim” ifadelerini kullanarak, futbol şubesindeki tüm ipleri eline alacağını ima etmişti. Diğer taraftan, sezon açılışı yapılmış olmasına rağmen teknik direktörün hâlâ belli olmaması taraftarların eleştirilerine yol açarken, kulüp yetkilileri paniğe gerek olmadığını vurguladı. Fenerbahçe’nin ilk maçını ağustos ayının 2. haftasında oynayacağını belirten sarı lacivertliler şöyle dedi:

Taraftarlar paneğe kapılmasın, zamanımız var

“Maç takvimi henüz netleşmese de bizim ilk maçlarımız ağustos ayının 2. haftasında oynanacak. Önümüzde tam 40 günümüz var. Paniğe kapılmaya ve şu anda takımı yöneten teknik ekibi yıpratmaya hiç gerek yok. Rakibimiz (Galatasaray) eski bir futbolcunun yönetiminde sezonu açtı ama kimseden bir eleştiri almadı. Oysa bizim şu an takımı yöneten teknik ekipte A lisans antrenör diplomasına sahip Volkan Demirel, B lisanslı Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız var. Taraftarlarımızın endişe etmesini gerektirecek bir durum yok; 5-20 Temmuz tarihlerindeki Topuk Yaylası kampında takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız.”